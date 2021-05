Eine ganze steirische Region wird digital

Breitbandinitiative Obersteiermark West

Als Vorzeigeprojekt in unserem Bundesland gilt dabei der Breitbandausbau in der Region Obersteiermark West. Breitbandnetze bilden eine notwendige Infrastruktur für die Wirtschaftsbereiche und fungieren demgemäß auch als Motor der Informationsgesellschaft. Ein entsprechendes Angebot an hochwertiger Kommunikationsinfrastruktur führt dazu, dass Betriebsansiedlungen forciert werden, der Abwanderung entgegengewirkt wird und durch die Option von Anwendungen wie Teleworking, E-Learning und E-Health, die Lebensqualität der Bevölkerung verbessert werden kann – das alles wurde ja gerade durch die Corona-Krise noch einmal deutlicher gemacht.