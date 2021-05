Tragödie um Nierlich: Weltmeister „unsterblich“

Kommts herein! Günther Nierlich bittet die „Krone“ in sein Haus in St. Wolfgang, eine Mischung aus Wohnraum und Museum. An der Wand hängt neben Fotos auch die „Krone“-Titelseite vom 4. Februar 1991: „Sturzflug zur Goldmedaille.“„Ja, der Rudi wäre fast ausgerutscht“, lächelt sein Vater über die Triumphfahrt seines Sohnes bei der Heim-WM in Saalbach. Zwei Jahre nach Doppel-Gold in Vail sollte der Sieg im Riesentorlauf den damals 25-Jährigen unsterblich machen - zumindest für die nächsten 104 Tage.