Nun ist es fix! St. Pölten darf Relegation spielen

Alle Augen auf Klagenfurt und Wacker

In der letzten Runde treten die Klagenfurter bei Rapid II an, Wacker empfängt zu Hause die Juniors OÖ. Liefering spielt im Kampf um den Titel gegen den direkten Konkurrenten Blau Weiß. In den weiteren Spielen am Sonntag gewann Rapid II in Amstetten mit 3:2 (1:2), Lafnitz schlug die Juniors OÖ mit 3:1 (2:0). Der FAC und der GAK trennten sich mit einem 2:2 (1:1), Dornbirn bezwang den Kapfenberger SV auswärts 1:0 (1:0).