Giro: Fürchterlicher Sturz auf Kopf, Rad entzweit

Der Profi von Bahrain Victorious stürzte in einer Kurve bei der neunten, 158 km langen Etappe, zwischen Castel di Sangro und Campo Felice. Er krachte unglücklich, nach einem Salto, mit dem Kopf gegen den Boden. Selbstverständlich kam er von der Bahn ab, aber in den Aufnahmen sieht man, dass sein Rad in zwei Teile fiel.