Vojta-Jubiläum: 40. Titel und Tokio-Chance gewahrt

Fünf Stunden nach Impfung top

Zurück zum Wiener Austrian Top Meeting: Beate Schrott gelang dort über 100 m Hürden ein exzellenter Saisoneinstieg - obwohl sie nur fünf Stunden zuvor in St. Pölten noch ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten hatte. Manche sind danach müde - bei der Olympia-Siebenten von 2012 war davon aber kein Hauch zu spüren: Österreichs Rekordlerin lief gleich in den Vorläufen bei günstigem Rückenwind (1,0 m/sek) 13,16 Sekunden, bei Windstille belegte sie dann im Finale hinter Megan Tapper aus Jamaika (13,11) in 13,28 Sekunden den zweiten Platz. Mehrkampf-Ass Sarah Lagger wurde im Hürdensprint in 14,12 Sekunden Fünfte und später im Weitsprung mit 5,98 m noch Dritte.