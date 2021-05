Rapid startet mit Jung-Star Demir gegen Salzburg

Yusuf Demir könnte Rapid im Sommer verlassen. An dem 17-Jährigen sollen viele Topclubs interessiert sein, obwohl er noch immer kein Stammspieler ist. Laut „Krone“-Infos bewegt man sich jetzt in den Gesprächen mit Barça bei einer Ablöse zwischen sechs und acht Millionen Euro. „Ich weiß, was ihm dazu fehlt Stammspieler zu sein, werde es aber da nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, ihn zu haben“, erklärte Kühbauer vor rund zwei Wochen. Nun darf sein Supertalent zeigen, was er kann ...