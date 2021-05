St. Veit: Überfall auf Drogendealer war geplant!

Die beiden Klagenfurter lockten den 21-Jährigen aus dem steirischen Murau zum vermeintlichen Drogendeal nach St. Veit, um an sein Drogengeld und das Suchtgift zu kommen. „Der Steirer wurde von den Kärntnern dazu aufgefordert, seinen gesamten Besitz an Suchtmitteln mitzubringen. Also machte er sich mit einem Drogensortiment nach Kärnten auf“, schildert Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg: „Wir konnten in weiterer Folge 160 Gramm Benzodiazepin-Tabletten sowie Kokain sicherstellen.“