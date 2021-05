Zwei Klagenfurter überfielen einen Drogendealer

Handgreifliche Auseinandersetzung

In weiterer Folge kam es unter Zuhilfenahme von Holzstöcken zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Burschen, wobei der 21-jährige Drogendealer dem 20-jährigen Klagenfurter die Gaspistole entreißen, und in einen angrenzenden Bach werfen konnte. Daraufhin flüchtete der 20-jährige Klagenfurter zu Fuß vom Tatort. Sein 19-jähriger Komplize nutzte den Moment, und nahm einen am Boden liegenden mit Suchtmitteln gefüllten Beutel des Dealers an sich, bevor auch er floh.