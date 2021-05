650.000 Antigen-Testungen in der Vorwoche

Die 643.916 durchgeführten Antigen-Testungen in der Vorwoche setzen sich wie folgt zusammen: An den 30 Standorten seitens des Landes sowie mit fünf Testbussen auf insgesamt neun Routen wurden 160.713 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 448 davon waren positiv.

Es haben 17.806 kontrollierte Selbsttests unter Aufsicht in den steirischen Gemeinden stattgefunden, dabei wurden vier positive Testergebnisse verzeichnet.

In den steirischen Apotheken wurde in der Vorwoche insgesamt 87.132 Mal getestet, darunter waren 141 positive Testergebnisse.

280.531 Testungen fanden in steirischen Bildungseinrichtungen statt, 145 dieser Tests fielen positiv aus.

Die steirischen Spitäler melden für die vergangene Woche insgesamt 20.405 Testungen, positiv waren drei Tests.

In den Alten- und Pflegeheimen wurden 25.533 Testungen durchgeführt, darunter 15 positive.

Weiters gab es außerdem 51.796 Testungen in den steirischen Betrieben, 37 davon sind positiv ausgefallen.