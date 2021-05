Sein geliebter Job: Hartbergs Punktelieferant!

„Allerdings weiß ich auch, dass es schon mehr Treffer sein könnten“, kontert der Flügelflitzer, der zum Muttertag nach Murau düste und im Kreise der Familie Kraft tankte. „Es ist ein schöner Nebeneffekt wieder näher an meiner Heimat zu sein. Das war in Berlin oder Würzburg nicht so leicht“, meint Flecker, der in der Steiermark wieder den Spaß am Fußball gefunden hat.