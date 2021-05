Italienische Küche im südsteirischen Herzen

„Einen Branzino in Salzkruste und dazu ein Glas Prosecco.“ Beim Gedanken an die italienisch angehauchten Köstlichkeiten steht Renate Remta-Grieshofer der Genuss ins Gesicht geschrieben. Es ist jener Moment, auf den sich die geübte Gastgeberin aus Bad Radkersburg am 19. Mai persönlich am meisten freut - und der sich auch im Altstadthaus bald wieder erleben lässt.