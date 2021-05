Fachhochschule Joanneum startet duales Studium

Angelegt sei das duale Studium auf sechs Semester. Bei dieser Form des Studiums verbringt man im Vergleich zu den gängigen Pflichtpraktika bei einem klassischen FH-Studium deutlich mehr Zeit im Unternehmen. So sind die Studierenden im ersten Studienjahr komplett an FH, ab dem zweiten Studienjahr sollen sie jedoch in einem dreimonatigen Rhythmus das Gelernte in der Industrie umsetzen, so Wolfgang Belitsch.