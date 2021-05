Erste Spitälerbilanz über vergangenes Corona-Jahr

Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) lieferte auf eine SPÖ-Landtagsanfrage hin nur eine grobe Übersicht über die Zeitguthaben (Überstunden, nicht verbrauchte Urlaube) im Jahr 2019 in den Spitälern der Landes-Gesundheitsholding, die Zahlen für 2020 jedoch fehlen nach wie vor. Weil das „viel Erhebungsarbeit “ ausgelöst hätte, und weil SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder die Zahlen „im Herbst“ in den zuständigen Gremien eh bekommen werde. Ende 2019, so Haberlanders Gesamtüberblick, gab es in den Spitälern der Gesundheitsholding 2.782.303 Millionen Guthabensstunden, was umgerechnet der Jahresarbeitszeit von 1600 Vollzeitkräften entspricht!