„Der Tod meiner Tochter hat mein Leben zerstört“

Die Atmosphäre ist bedrückend, in der Wohnung der Eltern von Marija M. Überall, in Kästen, Regalen, auf Tischen stehen Grabkerzen; neben Bildern der Verstorbenen. Von früher, als sie noch ein Baby war, aus ihrer Kindheit und Jugend. Und von später. Mit ihrer Tochter und dem Sohn, mit ihren Eltern und Brüdern; in Vergnügungsparks, bei Ausflügen, bei Urlauben am Meer und in den Bergen. Die Fotos - sie zeigen einen Menschen, der glücklich gewesen zu sein scheint. Der viel gelacht hat.