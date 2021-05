Buchungs-Tool für Corona-Impfung in der Steiermark

Nach einem erfolgreichen Test wird in der Steiermark das Impf-Buchungssystem nun ausgerollt: Ab sofort können sich Menschen, die an der Reihe sind und eingeladen werden, den Zeitpunkt selbst aussuchen. In etwa einer Woche soll das auch für jene möglich sein, die die Impfung beim Hausarzt bevorzugen, hieß es am Freitag seitens der Impf-Koordinatoren. Am Montag bekommen rund 3000 Schlüsselkräfte der Wirtschaft ihren ersten Stich.