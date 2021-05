NBA: Dallas macht Schritt Richtung Play-off

Die Dallas Mavericks haben am Donnerstag in der NBA den Brooklyn Nets die vierte Niederlage in Serie zugefügt. Der slowenische NBA-Star Luka Doncic steuerte beim 113:109 insgesamt 24 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists bei. Kyrie Irvings Saisonbestleistung von 45 Punkten war da für die Nets zu wenig. Dallas hat die fixe Play-off-Teilnahme noch nicht in trockenen Tüchern, aber einen Schritt gemacht. Titelverteidiger Los Angeles Lakers gerät indes immer stärker unter Druck.