Corona-Erkrankung führt zu besserem Impfschutz

Stärkere Immunantwort bei Kontakt mit Virus

Was in der wissenschaftlichen Untersuchung erneut herauskommt: Kontakt mit dem gesamten Virus im Rahmen einer Covid-19-Erkrankung löst offenbar eine stärkere Immunantwort aus. In Österreich haben bereits mehr als 580.000 Menschen eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Sie dürften damit nach einer einmaligen Impfung bereits sehr breit gegen SARS-CoV-2 geschützt sein.