Golf-Ass Sarah Schober: In Topform für Südafrika

Sarah Schober ist nicht zu stoppen! Bereits am Dienstag beim Shoot-Out am Murhof zeichnete sich die aktuelle Topform der Steirerin ab. Immerhin siegte sie im Finale gegen den Ennstaler Niklas Regner (der gestern in der Amateurwertung am Murhof den Tagessieg abräumte) und bekam dafür 1000 Euro Preisgeld. „Ich bin zufrieden!“, grinste die 29-Jährige, die weiter Fahrt aufnimmt. Und wie: Auch gestern holte die Südsteirerin beim dritten Audi-Circuit-Turnier am Murhof den Sieg, spielte dabei eine starke 67er-Runde (-5).