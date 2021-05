Formel E auf Monaco-Strecke der Formel 1 zu Gast

Und noch eine weitere Parallele zur Formel 1 gibt es, führt da wie dort doch Mercedes sowohl die Fahrer- als auch die Teamwertung an. In der Formel E ist es der Niederländer Nyck de Vries, der nach Siegen in Diriyah und Valencia vor seinem belgischen Stallrivalen Stoffel Vandoorne steht. In der Formel 1 ist bekanntlich Lewis Hamilton der Spitzenreiter. „Uns ist jedoch bewusst, dass die Saison gerade erst richtig begonnen hat und es nicht entscheidend ist, zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft in Führung zu liegen“, meinte Mercedes-Teamchef Ian James. De Vries will „auch in Monaco ein sauberes Wochenende hinlegen und weitere Punkte sammeln“.