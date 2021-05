Vorhang auf für steirische Theater!

Für jene Besucher fühlt Faßhuber eine „gewisse Verantwortung“. Wir sehen uns als kleines Stadttheater am Land. Für viele, die uns hier zum ersten Mal besuchen, sind wir so etwas wie ein Eisbrecher.„ Deshalb gilt es für den Intendanten, eine breite Palette an Genres abzudecken. Von der leichten Komödie bis zu alten dramatischen Klassikern: “Wir positionieren uns in Vielfalt."