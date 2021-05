Guardiola: „Hätten heute auch rausfliegen können!“

Riyad Mahrez (Manchester-City-Doppel-Torschütze): „Ich glaube nicht, dass wir so dominant waren, aber wir waren unglaublich effektiv wie im Hinspiel und haben in wichtigen Momenten die Tore gemacht. Wir waren auch sehr solide hinten, das hat den Unterschied ausgemacht. Ich weiß nicht, ob es meine beste Saison ist, aber es stimmt, dass ich in wichtigen Spielen oft getroffen habe. Es freut mich, dass ich dem Team wieder helfen konnte. Wir sind sehr gut in Form und vertrauen auch im Finale auf unsere Stärken.“