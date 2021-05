Ludwig für „Mittelweg“ bei Öffnungen in Wien

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstagvormittag angekündigt, dass er sich am Donnerstag erneut mit Fachleuten beraten und danach über das weitere Vorgehen in Sachen Öffnungsschritte entscheiden wird. Nähere Details zu diesen nannte er noch nicht. Ob Wien ab 19. Mai alle Bereiche gleichzeitig aufsperren wird, ist aber weiter höchst fraglich.