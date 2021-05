Sportnahrungsmarke traut sich Produkte-Kraftakt zu

In seinem Garten in Steyr liegen Gewichte und stehen Getränkekisten, die er ebenfalls zum Training einsetzt - damit Christian Rohrhofer auch in der langen Lockdown-Phase der Fitnessstudios nicht an Kraft verliert, musste auch der 35-Jährige kreativ werden. Viermal die Woche trainiert er derzeit, auch mit ROC Sports, seiner Bio-Sportnahrung-Marke , gibt er richtig Gas.