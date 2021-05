Richtige Pflege zu Hause: Training mit den Profis

Acht von zehn Pflegebedürftigen werden im häuslichen Umfeld durch Angehörige versorgt. Die meisten pflegenden Angehörigen sind zwischen 55 und 69 Jahre alt. Und sie berichten häufiger von reduziertem Wohlbefinden und psychischen Belastungen. Hilfe bietet da das Albert Schweitzer-Trainingszentrum der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz an. Dort gibt es eine in Österreich einzigartige altersgerechte, technikunterstützte Musterwohnung, in der in kleinen Gruppen simulationsbasiertes Lernen (praktisches Üben mit vielen Beispielen) von und mit den Pflege-Experten angeboten wird.