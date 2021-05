Mehr als 2000 Corona-Tote in der Steiermark

Die Zahl der Menschen, die in der Steiermark an oder mit dem Coronavirus verstorben sind, hat am gestrigen Samstag eine traurige Marke überschritten: Fünf neue Todesfälle kamen am 1. Mai (bis 24 Uhr) dazu, somit zählt die Steiermark erstmals mehr als 2000 (genau sind es 2002) Corona-Tote.