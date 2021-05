99ers basteln am Kader: Neun Abgänge, zwei Zugänge

Was „Steirerkrone“-Leser schon seit einigen Tagen wissen, hat sich nun bestätigt: Beim offiziellen Kader-Update, welches den Fans gestern via Facebook-Livestream präsentiert wurde, gaben die 99ers die Rückholaktion von Zintis Zusevics bekannt. Der gebürtige Lette (und Zweite der ewigen 99ers-Einsatzstatistik) kehrt damit nach einem kurzen Intermezzo in der AHL bzw. in Linz wieder zurück in die Murstadt.