Urteil bringt „Rückenwind für Klimaschutz-Klage“

Stärkerer Rückhalt in Brüssel?

Egit erwartet sich von der Regierung aber auch stärkeren Rückhalt in Brüssel: „Die EU öffnet ganz aktuell den neuen Formen der Gentechnik ohne viel Widerspruch aus Wien Tür und Tor.“ Greenpeace hat jetzt außerdem eine Klage in Ungarn eingebracht, weil dort gegen internationales Recht im UNESCO-Schutzgebiet Neusiedler See ein riesiges Hotelprojekt samt Luxus-Jachthafen gebaut werden soll.