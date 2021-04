Der verlorene 99ers-Sohn kehrt wohl zurück

Bei Adis Alagic gibt es positive Signale - an ihm soll aber (wie man aus Oberösterreich hört) auch Linz Interesse zeigen. Auch bei Goalie Felix Nussbacher sieht es nach Verbleib aus. Fix in Graz sollen Mario Altmann und Ken Ograjensek auflaufen. Kevin Moderer wird in Villach andocken. Bei Philipp Lindner soll Innsbruck vorgefühlt haben. Auch an einem Schweden-Goalie soll Graz dran gewesen sein, kam aber wohl zu keinem Abschluss. Am 1. Mai wollen die 99ers erste Aktivitäten publik machen.