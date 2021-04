„Widerlich!“ Podolski ob Metzelder-Urteils empört

Gemeinsam waren sie über lange Jahre Kamderaden in Deutschlands Nationalteam, 27-mal standen sie dabei gemeinsam auf dem Feld, etwa bei der WM 2006 und der EM 2008 - doch was da auch immer an Freundschaft entstanden sein mochte, jetzt gibt es nichts mehr, das Lukas Podolski und Christoph Metzelder miteinander verbindet! Nach dem Schuldspruch für Letzteren in dessen Kinderpornographie-Prozess empört sich Ersterer nun über das seiner Meinung nach viel zu milde Urteil: „Da fehlt mir die abschreckende Wirkung. Wer sich gegen Kinder versündigt, muss mit aller möglichen Härte des Gesetzes bestraft werden!“