Weltmeister Marco Schwarz beweist viel Ballgefühl

Fotograf Mario Urbantschitsch zückte hurtig sein Arbeitsgerät und hielt per Kamera fest, wie Schwarz sich lässig den Ball auf den Fuß legte, ihn dann elegant ins Genick schupfte und dann weitergaberlte. Ob da wohl auch ein Fußballer an ihm verloren gegangen ist? „Ich habe schon vereinsmäßig gespielt, aber nur bis zur U10“, schmunzelt Marco. So sieht‘s übrigens aus, wenn der Ski-Superstar temporär das Terrain wechselt: