Experten: Impfstoffe besser nicht mischen

Die Impfung wirkt - das wird vor allem bei einem Blick in die Heime deutlich. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle wurde dort nämlich jeder zweite Corona-Tote registriert. In der dritten Welle ist es weniger als jeder Fünfte - mit stark sinkender Tendenz. Insgesamt haben die Länder bis Dienstag 3812 Corona-Tote in Heimen gemeldet. Mit steigender Durchimpfung ist der Anteil aber deutlich gesunken: Von knapp einem Drittel im Februar, 14 Prozent im März und sechs Prozent im April. Auch die Lockerung der Besucherregeln hat vorerst nicht zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen geführt.

(Bild: Krone Kreativ | Quelle: APA, SKKM/Gesundheitsministerium)