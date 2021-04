Mutation kann Impfschutz von Biontech durchbrechen

Nach Angaben von Stern wurde in der Studie allerdings nicht überprüft, ob die acht vollständig geimpften Probanden, die sich mit der südafrikanischen Variante infizierten, auch einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Die Zahl der Geimpften, die sich in Israel mit B.1.351 infizierten, sei so gering, dass eine Aussage über den Krankheitsverlauf statistisch nicht signifikant sei.