Österreicher lieben es in ihrem Zuhause ordentlich

Ordnung ist das halbe Leben, lautet ein Sprichwort. Gerade in den eigenen vier Wänden legen die Österreicher großen Wert auf ein System beim Einräumen. Besonders penibel ist man in der Küche. So geben laut einer aktuellen Umfrage 58 Prozent an, Gläser und Häferln in einem bestimmten System ins Kastl zu stellen.