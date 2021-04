Wien: Soft-Lockdown, dann Baby-Öffnungsschritte?

Halligalli am 19. Mai. Eines ist jetzt schon klar: Den großen Öffnungsreigen wird es in Wien nicht spielen. Am Dienstag bespricht Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit ausgewählten Experten die weitere Vorgehensweisen für Wien. Realistischste Variante: Der Lockdown wird aufgeweicht, geöffnet aber nur in Babyschritten.