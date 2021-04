Hitzige Debatte: Geimpfte „freier“ als Getestete?

Der „Grüne Pass“ und die damit verbundenen Freiheiten für Geimpfte und Genesene sind derzeit in aller Munde. Während die österreichische Bundesregierung hier eine besonders aktive Rolle spielt und für das Dokument in Form einer Smartphone-App bzw. in gedruckter Form europaweit wirbt, gibt es in der deutschen Regierung offenbar keine einheitliche Linie. Denn an der Frage, ob negativ Getestete mit Geimpften gleichgestellt werden sollen, scheiden sich die Geister. Bundeskanzlerin Angela Merkel stößt in den eigenen Reihen auf zunehmenden Widerstand.