Trotz Öffnung: Landesligist fordert Liga-Abbruch

Zwei Lager, eine Entscheidung

Nach der ÖFB-Sitzung am 30. April wird der steirische Verband zeitnah beschließen, ob im Unterhaus noch „aufgesperrt“ wird oder nicht. Man darf gespannt sein, welches „Lager“ (Klubs mit Aufstiegsambitionen- und chancen pochen auf Fortführung) sich freuen darf, welches nicht. Oberösterreichs Landesverband etwa brach am Freitag die Landes-Meisterschaften ab, weil in einem Beschluss des OÖFV festgelegt ist, dass bereits mit 3. Mai zumindest eingeschränktes Training erlaubt sein müsse.