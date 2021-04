Trafo-Öl in der Kainach - vorerst keine Schäden

Ein Arbeiter (23) war gegen 10.50 Uhr mit dem Verladen eines Trafos beschäftigt. Dazu verwendete er einen Kran. Aufgrund eines technischen Gebrechens stürzte der Trafo zu Boden - Trafoöl floss in den in der Nähe befindlichen Tregistbach und in weiterer Folge in die Kainach.