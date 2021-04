Harry reiste doch vor Geburtstag der Queen ab

Wie die „Daily Mail“ berichtete, sei Prinz Harry bereits am späten Dienstagnachmittag wieder in den USA gelandet. Er habe sich für seine Ehefrau und gegen seine Oma entscheiden, hieß es. Immerhin hatten viele darauf spekuliert, dass der 36-Jährige nach dem Begräbnis von Prinz Philip noch einige Tage länger in Großbritannien bleiben könnte, um seiner Großmutter an ihrem 95. Geburtstag Trost zu spenden.