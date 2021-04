Atletico bleibt nach 5:0 gegen Eibar Liga-Leader

Mit einem 5:0-(2:0)-Heimsieg über La-Liga-Schlusslicht Eibar hat Atletico Madrid seinen Titelanspruch in der spanischen Fußballmeisterschaft am Sonntag untermauert. Doppelpacks von Angel Correa (42., 44.) und Marcos Llorente (53., 68.) sowie ein Treffer von Yannick Carrasco (49.) stellten den Kantersieg sicher, dank dessen Atletico wieder vier Punkte vor Lokalrivale Real an der Spitze liegt. Die „Königlichen“ konnten aber noch am Sonntag (21.00 Uhr) in Getafe nachziehen.