Basketball in Graz: „Aufbruchsignal für den Sport“

Das „Olympic Qualifier“-Turnier im 3x3-Basketball in Graz geht in fünf Wochen, von 26. bis 30. Mai, am Hauptplatz der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne. Österreichs Asse sind vor dem Heimevent in Höchstform - zum optimalen Zeitpunkt. Durch ein nachhaltiges, Corona-taugliches Konzept freut sich auch die Politspitze auf ein „Aufbruchsignal“ für den Sport. Nehmen auch Sie an der großen Ticket-Lotterie teil und gewinnen Sie Tickets in den exklusiven Logen des Grazer „Thunderdomes“.