Warriors-Sieg in NBA - Lakers mit Heimniederlage

Die Golden State Warriors haben am Donnerstag in der NBA einen 119:101-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers gefeiert, erhielten aber auch schlechte Nachrichten. Center James Wiseman musste sich wegen eines Meniskusschadens einer Knieoperation unterziehen. Einmal mehr führte Stephen Curry die Warriors zum Erfolg, er scorte 33 Punkte - zum neunten Mal in Folge hatte er den Dreier vorne stehen.