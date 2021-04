Das wünscht sich die Community von GM Mückstein

Am Dienstagvormittag gab der nun ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz seinen Amtsrücktritt bekannt. Den Grund erklärt er folgend: „Ich will mich nicht kaputtmachen.“ Denn schon seit einigen Wochen wurde Anschober aufgrund seines Krisenjobs von gesundheitlichen Problemen geplagt. Es brauche jemanden, der mit voller Leistung für das Land dieser Krise entgegensieht. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gab nach Anschobers Rede auch schon den Nachfolger bekannt - Wolfgang Mückstein, grüner Funktionär der Ärztekammer Wien. Der „Mann aus der Praxis, ein Mann, der das kann“ wird kommenden Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Welche Wünsche haben Sie an den Gesundheitsminister in spe zur Pandemiebekämpfung?