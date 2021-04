Aktivisten berichten von Blutbad in Myanmar

Alte Konflikte brechen auf

Der Putsch ließ auch alte Konflikte zwischen dem Militär und Rebellen der verschiedenen ethnischen Minderheiten wieder aufbrechen, von denen einige offen die Protestbewegung unterstützen. Im nördlichen Staat Shan überfiel die Rebellengruppe TNLA nach eigenen Angaben einen Polizeistützpunkt, dabei wurden örtlichen Medienberichten zufolge mehr als ein Dutzend Polizisten getötet. Laut TNLA wurde bei anschließenden Luftangriffen des Militärs mindestens ein Rebellenkämpfer getötet.



Der Botschafter Myanmars in Großbritannien, ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land, wurde am Donnerstag von seiner eigenen Botschaft in London ausgesperrt.