82-Jähriger von zwei Frauen beraubt

Bereits am Freitag, dem 9. April, zeigte der 82-jährige Grazer auf einer Polizeiinspektion an, dass eine unbekannte Frau, die er in seine Wohnung eingeladen hatte, eine Geldkassette mit mehreren Tausend Euro gestohlen habe. Am 10. April 2021 der 82-Jährige erneut an, dass sich die Unbekannte wieder telefonisch gemeldet habe und ihn wieder besuchen möchte. Polizisten gelang es durch gezielte Fahndung und Vorpasshaltung zwei verdächtige Frauen, 44 und 30 Jahre alt aus Rumänien, anzuhalten und in weiterer Folge festzunehmen. Bei der Durchsuchung der Frauen konnte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro sichergestellt werden.