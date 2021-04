Mindestens ein Todesopfer nach Erdbeben auf Java

Nach den verheerenden Sturzfluten und Erdrutschen in Indonesien hat nun ein Erdbeben der Stärke 6,0 am Samstag den Osten der indonesischen Insel Java erschüttert. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. In Lumajang wurde eine Frau von einem Felsen getroffen und starb, wie die örtliche Zivilschutzbehörde mitteilte. Eine weitere Person wurde verletzt, mehrere Häuser wurden beschädigt. „Alles geriet ins Schwanken“, berichtete eine Augenzeugin.