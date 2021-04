Hit gegen Salzburg: Wo Rapid die Nase vorne hat

So hat er als „Helm in der Brandung“ wieder zu alter Stärke gefunden. Und engagiert sich in seiner neuen Torhüterschule. Nicht als zweites Standbein oder um abzukassieren. „Wir gründen einen gemeinnützigen Verein. Die Arbeit mit Kindern ist meine große Leidenschaft“, sagt der zweifache Vater. Der auch persönlich mit den Kids trainieren will: „Ich bin keiner, der nur für Fotos vorbeikommt.“