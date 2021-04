Österreicher basteln sich eigene Corona-Regeln

„Verantwortungsvolles Regelumgehen“

Jene, die sich testen lassen, seien jünger und besser gebildet, erklärt der Wissenschafter, der auch Anzeichen eines Normwandels ortet. Viele Menschen würden sich nicht mehr um das kümmern, was die Regierung vorgibt, sondern basteln ihre eigenen Regeln. Sie treffen zwar Menschen, was sie eigentlich nicht sollten, aber gehen vorher testen - ein „verantwortungsbewusstes Regelumgehen“ also, denn: „Die Menschen haben es satt.“ In Sachen Impfen blieb die Bereitschaft von Jänner bis März 2021 konstant bei 47 Prozent. Allerdings leide AstraZeneca unter den vielen Negativschlagzeilen, bei der letzten Befragung lehnten 57 Prozent das Vakzin dezidiert ab.