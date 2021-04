Jeder Zweite geht (fast) nie zum Corona-Test

Österreich zählt zu den Test-Weltmeistern - in kaum einem anderen Land wird so viel getestet wie bei uns. Mehr als 25,5 Millionen Tests wurden laut AGES-Dashboard seit Pandemie-Beginn durchgeführt (Stand 8.4.). Eine Umfrage des Austria Corona Panel der Universität Wien ergab trotzdem, dass jeder Zweite zwischen Mitte Februar und Mitte März gar nie oder selten zu einem Corona-Test gegangen war. Ein Fünftel ließ sich in diesem Zeitraum nur einmal testen.