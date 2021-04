Formel 1 neu: Sprintrennen wohl beschlossene Sache

In der F2 und F3 sind Sprintrennen bereits seit Längerem gang und gäbe. In der Formel 1 würde das Format erst im Sommer debütieren. Das würde aber nicht heißen, dass es die freien Trainings und die Qualifyings nicht weiterhin geben würde. Das Sprintrennen würde das Qualifying am Samstag ein bisschen verändern. Denn: Das Qualifying würde auf Freitag vorrücken und würde die Startreihenfolge für das Sprintrennen am Samstag bestimmen. Und am Samstag würde dann ein Sprintrennen in Form eines 100-Kilometer-Wettbewerbs stattfinden, bei dem die Fahrer um die Pole Position für den Großen Preis kämpfen können.