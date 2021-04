Jakob Pöltl kassiert vierte Niederlage in Folge

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch (Ortszeit) mit einem 96:106 bei den Denver Nuggets die vierte Niederlage in Folge in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Jakob Pöltl bilanzierte mit vier Punkten, je fünf Rebounds und Assists sowie zwei Steals. Der 25-jährige Center aus Wien bekam 27:41 Minuten Einsatzzeit. Den Schlager des Tages gewannen die Phoenix Suns nach Verlängerung gegen Liga-Leader Utah Jazz.